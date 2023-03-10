Лугинина (Лугинина) Анна
Место рожденияд. Ваньки, Свечинский район
Дата рождения06.07.1913
Дата смерти09.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ваньки, Свечинский район
Бракосочетание
1937
Муж: Лугинин Михаил
Рождение ребёнка
31.01.1939
Сын: Лугинин Борис
Отец ребёнка: Лугинин Михаил
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лугинин Михаил
Рождение ребёнка
14.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лугинин Михаил
Смерть
09.05.1987