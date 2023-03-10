Лугинина (Лугинина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина (Лугинина) Анна

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Место рождения

д. Ваньки, Свечинский район

Дата рождения

06.07.1913

Дата смерти

09.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ваньки, Свечинский район
Бракосочетание
1937

Муж: Лугинин Михаил

Рождение ребёнка
31.01.1939

Сын: Лугинин Борис

Отец ребёнка: Лугинин Михаил

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лугинин Михаил

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лугинин Михаил

Смерть
09.05.1987
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