Говядина Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говядина Гликерия Григорьевна

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Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Григорий

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Говядин Григорий Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Говядин Кондрат Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Говядин Сафон Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Говядин Михаил Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Говядин Михей Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Говядин Николай Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Говядин Кузьма Иовович

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Иововна

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Иововна

Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Иов Никифорович

Смерть
Неизвестно
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