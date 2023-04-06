Говядина Гликерия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Иововна
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Иововна
Отец ребёнка: Говядин Иов Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно