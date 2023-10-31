Протасова (Сафарова) Аза Сафаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1988
Рождение ребёнка
08.05.2015
Дочь: Протасова Ева Петровна
Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.05.2015
Дочь: Протасова Арина Петровна
Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
11.08.2017
Сын: Протасов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.01.2021
Дочь: Протасова Мира Петровна
Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович
Бракосочетание
24.06.2024