Протасова (Сафарова) Аза Сафаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Сафарова) Аза Сафаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1988

Отец: Сафаров Сафар Агасадык оглы

Мать: Сафарова Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
08.05.2015

Дочь: Протасова Ева Петровна

Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
20.05.2015

Дочь: Протасова Арина Петровна

Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
11.08.2017

Сын: Протасов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
20.01.2021

Дочь: Протасова Мира Петровна

Отец ребёнка: Протасов Пётр Петрович

Бракосочетание
24.06.2024

Муж: Протасов Пётр Петрович

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