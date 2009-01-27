Валишин Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валишин Рашид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1957

Отец: Валишин Тимербай

Мать: Сагида

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