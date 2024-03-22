Константинов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1863 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Восприемник
04.07.1902 ст.
Смерть
Неизвестно