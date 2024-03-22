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Константинов Михаил Федорович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Жена: Константинова Параскева Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 33
Восприемник
04.07.1902 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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