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Положий Василий Деомидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1781

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1781

Отец: Положий Диомид Никитич

Мать: Мелания Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Положий) Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Положий Аким Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Положий) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Положий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
1836

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