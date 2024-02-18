Положий Василий Деомидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1781
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1781
Отец: Положий Диомид Никитич
Мать: Мелания Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Положий) Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Положий) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
1836