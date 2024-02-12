Максутов Ибрагим Сулейманов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максутов Сулейман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максутов Измаил
Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тербердеев Ибрагим
Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максутова Зоря Ибрагимовна
Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максутова Амина
Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тербердеева Неизвестно
Смерть
Неизвестно