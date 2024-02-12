Максутов Ибрагим Сулейманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максутов Ибрагим Сулейманов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максутов Сулейман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максутов Измаил

Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тербердеев Ибрагим

Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максутова Зоря Ибрагимовна

Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максутова Амина

Мать ребёнка: Тербердеева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тербердеева Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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