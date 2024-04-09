Фомин Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.03.1912
Жена: не указана
Рождение
30.08.1979
Отец: Фомин Алексей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.10.2009
Сын: Фомин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.2015
Дочь: Фомина Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана