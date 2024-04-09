Фомин Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.03.1912

Жена: не указана

Рождение
30.08.1979

Отец: Фомин Алексей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.10.2009

Сын: Фомин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.2015

Дочь: Фомина Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

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