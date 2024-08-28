Ерлыков Тимофей Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ерлыков Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Ерлыкова Феодосия Маркеловна
Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно