Ерлыков Тимофей Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрлыков Тимофей Маркелович

Ерлыков Тимофей Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1813 г.р.
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1818 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ерлыков Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Ерлыкова Феодосия Маркеловна

Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерлыков Пигас Тимофеевич

Мать ребёнка: Ерлыкова Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.