Титов Степан Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Александр Степанович
Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно