Титов Степан Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Степан Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Александр Степанович

Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бобрина) Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Титов Юрий Степанович

Мать ребёнка: (Бобрина) Таисия Михайловна

Смерть
1955
Похороны
Неизвестно

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