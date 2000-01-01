Шипуля (Коняхина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти14.08.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: Коняхин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1941
Россия
Рождение ребёнка
03.06.1946
Россия
Рождение ребёнка
1948
Россия
Рождение ребёнка
1951
Россия
Смерть
14.08.1993