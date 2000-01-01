Шипуля (Коняхина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля (Коняхина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

14.08.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: Коняхин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Лазарь

Россия
Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Лазарь

Россия
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Лазарь

Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипуля Лазарь

Россия
Смерть
14.08.1993
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