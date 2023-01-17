Талдыкина Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.02.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.

Сын: Талдыкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Петр Михайлович

Смерть
21.02.1889 ст.
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