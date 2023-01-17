Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти21.02.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1889 ст.