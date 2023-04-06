Кононов Матвей Артемьев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кононов Кондратий Матвеев
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кононова Настасия Матвеева
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кононова Наталия Матвеева
Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно