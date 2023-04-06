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Кононов Матвей Артемьев

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Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кононов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кононов Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кононов Спиридон Матвеев

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кононов Кондратий Матвеев

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кононова Настасия Матвеева

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кононова Наталия Матвеева

Мать ребёнка: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Наталия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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