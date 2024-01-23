Мұсабектегі Кәріпжан - Каба Оразбекұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мұсабектегі Кәріпжан - Каба Оразбекұлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сүттібайтегі Оразбек Мұсабекұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Оразбектегі Мәрбан Кәбақызы

Мать ребёнка: Сакен

Рождение ребёнка
25.09.1941

Дочь: Оразбектегі Дамет-Шорбан Кабақызы

Мать ребёнка: Сакен

Рождение ребёнка
07.11.1945

Дочь: Оразбектегі Мәриям Кабақызы

Мать ребёнка: Сакен

Рождение ребёнка
02.08.1952

Дочь: Оразбектегі Роза - Ирина Кабақызы

Мать ребёнка: Сакен

Смерть
Неизвестно
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