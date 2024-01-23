Мұсабектегі Кәріпжан - Каба Оразбекұлы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Сүттібайтегі Оразбек Мұсабекұлы
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Оразбектегі Мәрбан Кәбақызы
Мать ребёнка: Сакен
Рождение ребёнка
25.09.1941
Дочь: Оразбектегі Дамет-Шорбан Кабақызы
Мать ребёнка: Сакен
Рождение ребёнка
07.11.1945
Дочь: Оразбектегі Мәриям Кабақызы
Мать ребёнка: Сакен
Рождение ребёнка
02.08.1952
Дочь: Оразбектегі Роза - Ирина Кабақызы
Мать ребёнка: Сакен
Смерть
Неизвестно