Кашанина (Кокушкина) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашанина (Кокушкина) Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

11.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1922

Муж: Кашанин Алексей Петрович

Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Россия
Рождение ребёнка
17.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Развод
12.10.1943

Муж: Кашанин Алексей Петрович

Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашанин Алексей Петрович

Смерть
11.05.1983
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