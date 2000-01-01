Кашанина (Кокушкина) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти11.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1922
Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
29.09.1930
Россия
Рождение ребёнка
17.01.1935
Рождение ребёнка
1939
Развод
12.10.1943
Супруг(-а): Алексей Петрович Кашанин
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
1944
Смерть
11.05.1983