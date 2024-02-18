Перова Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Николай Иванович

Отец ребёнка: Перов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Перов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна Перова

Отец ребёнка: Перов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Петр Иванович

Отец ребёнка: Перов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепцова (Перова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Перов Иван

Смерть
Неизвестно

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