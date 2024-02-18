Перова Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна Перова
Отец ребёнка: Перов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Петр Иванович
Отец ребёнка: Перов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепцова (Перова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Перов Иван
Смерть
Неизвестно