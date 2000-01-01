Панин Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1994

Отец: Панин Сергей Александрович

Мать: Панина Елена Геннадьевна

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