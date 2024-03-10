Заводчиков Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1887
Дата смерти04.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Збунь Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.09.1925
Дочь: Заводчикова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1973