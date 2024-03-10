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Заводчиков Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1887

Дата смерти

04.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Збунь Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1925

Дочь: Заводчикова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Заводчикова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводчикова Екатерина Дмитриевна

Смерть
04.12.1973
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