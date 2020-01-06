Линденбратен Леонид Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линденбратен Леонид Давидович

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Место рождения

Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan

Дата рождения

1922

Дата смерти

06.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Линденбратен Ирина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
ренгенолог
Смерть
06.01.2020
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