Линденбратен Леонид Давидович
Место рожденияTashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Дата рождения1922
Дата смерти06.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Линденбратен Ирина Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
ренгенолог
Смерть
06.01.2020