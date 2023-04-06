Пушкарев Василий Логинов
Место рождения
Дата рождения07.03.1801 ст.
Дата смертиМежду 1842 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1801 ст.
Отец: Пушкарев Логин Лаврентьев
Мать: Пушкарева Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1850