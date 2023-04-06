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Пушкарев Василий Логинов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.03.1801 ст.

Дата смерти

Между 1842 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1801 ст.

Отец: Пушкарев Логин Лаврентьев

Мать: Пушкарева Мария Ефимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пушкарев Филипп Васильев

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Пушкарев Маркел Васильев

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пушкарев Осип Васильев

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Полуэктова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Федосья Полуэктова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1842 и 1850
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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