Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Февронья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Фёдорович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Попал в плен (военное)
1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
РС5 Въ 795 году уведена въ полонъ разбоиничимъ образомъ неизвестными людьми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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