Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Февронья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Фёдорович
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Попал в плен (военное)
1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
РС5 Въ 795 году уведена въ полонъ разбоиничимъ образомъ неизвестными людьми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Фёдорович
Смерть
Неизвестно