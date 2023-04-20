Левых Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левых Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левых София Сергеевна

Мать ребёнка: Варламова Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левых Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Варламова Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Олеся

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