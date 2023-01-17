Киргизова Анисья Селиверстовна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Селиверст
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Киргизова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Киргизова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Киргизов Александр Иванович
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.03.1923
Дочь: Корсакова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
30.12.1927
Сын: Киргизов Николай Иванович
Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно