Киргизова Анисья Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргизова Анисья Селиверстовна

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Место рождения

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Селиверст

Мать: не указана

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Киргизова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Киргизов Макар Иванович

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Киргизова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Киргизов Александр Иванович

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.03.1923

Дочь: Корсакова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.12.1927

Сын: Киргизов Николай Иванович

Отец ребёнка: Киргизов Иван Матвеевич

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киргизов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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