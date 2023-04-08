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Невшупа Степан Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невшупа Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1921

Сын: Невшупа Сергей Степанович

Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна

Новотитаровская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.11.1923

Сын: Невшупа Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна

Рождение ребёнка
09.05.1926

Дочь: Невшупа Лариса Степановна

Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна

Новотитаровская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Невшупа Раиса Степановна

Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Невшупа Леонид Степанович

Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна

Новотитаровская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невшупа Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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