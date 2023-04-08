Невшупа Степан Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невшупа Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1921
Сын: Невшупа Сергей Степанович
Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
27.11.1923
Сын: Невшупа Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
09.05.1926
Дочь: Невшупа Лариса Степановна
Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Невшупа Раиса Степановна
Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Невшупа Леонид Степанович
Мать ребёнка: Саенко Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невшупа Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно