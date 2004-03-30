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Ахметов Харис Гаянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1936

Дата смерти

30.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936

Отец: Ахметов Гаян Ахметович

Мать: Рабига

Рождение ребёнка
28.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Зайтуна Галимулловна

Рождение ребёнка
05.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Зайтуна Галимулловна

Рождение ребёнка
07.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Зайтуна Галимулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Зайтуна Галимулловна

Смерть
30.03.2004
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