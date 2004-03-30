Ахметов Харис Гаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1936
Дата смерти30.03.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1936
Отец: Ахметов Гаян Ахметович
Мать: Рабига
Рождение ребёнка
28.06.1961
Рождение ребёнка
05.11.1963
Рождение ребёнка
07.10.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2004