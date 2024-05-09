Богданова (Спиридонова) Евгения Васильевна
женский, родилась 24.12.1889
умерла Неизвестно
ОтецСпиридонов Василий Спиридонович1848 г.р.
МатьСпиридонова Евдокия ПлатоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Богданов Сергей КсенофонтовичНеизвестно г.р.
Дети
Богданова Мария Сергеевна20.07.1907 г.р.
Богданова Виктор Сергеевич05.09.1908 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Богданова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1908
Сын: Богданова Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богданова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно