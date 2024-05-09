Богданова (Спиридонова) Евгения Васильевна 24.12.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Богданова (Спиридонова) Евгения Васильевна

Автор
СС
Сп С.

женский, родилась 24.12.1889

умерла Неизвестно

Отец
Спиридонов Василий Спиридонович1848 г.р.
Мать
Спиридонова Евдокия ПлатоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Богданов Сергей КсенофонтовичНеизвестно г.р.
Дети
Богданова Мария Сергеевна20.07.1907 г.р.
Богданова Виктор Сергеевич05.09.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1889

Отец: Спиридонов Василий Спиридонович

Мать: Спиридонова Евдокия Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Сергей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Богданова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Богданова Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богданова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно

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