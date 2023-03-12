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Копиш Вадим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1908

Дата смерти

04.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1908

Отец: Копиш Александр Иванович

Мать: Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копиш Лидия

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копиш Лидия

Смерть
04.10.1989
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