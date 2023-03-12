Копиш Вадим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1908
Дата смерти04.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1908
Отец: Копиш Александр Иванович
Мать: Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копиш Лидия
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копиш Лидия
Смерть
04.10.1989