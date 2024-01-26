Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишкин Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Дочь: Никишкина Зинаида Петрова

Отец ребёнка: Никишкин Петр Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Никишкина Нина Петрова

Отец ребёнка: Никишкин Петр Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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