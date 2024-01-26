Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Дочь: Никишкина Зинаида Петрова
Отец ребёнка: Никишкин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Никишкина Нина Петрова
Отец ребёнка: Никишкин Петр Кузьмин
Смерть
Неизвестно