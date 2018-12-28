Селезнёва Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Косенко Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
11.12.1943

Дочь: Рыбакова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
03.01.1947

Дочь: Тиранова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
1949

Сын: Селезнёв Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
08.04.1951

Дочь: Кравец Галина Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Андрей

Смерть
Неизвестно
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