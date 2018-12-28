Селезнёва Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Косенко Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
11.12.1943
Дочь: Рыбакова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
03.01.1947
Дочь: Тиранова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
1949
Сын: Селезнёв Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
08.04.1951
Дочь: Кравец Галина Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв Андрей
Смерть
Неизвестно