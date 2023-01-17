Кузьмичев Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1959
Закавказский военный округ
Место жительства
С 1967
Минск
Смерть
2011
Минск