Кузьмичев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Анатолий Петрович

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Место рождения

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1946 по 1959
Закавказский военный округ
Место жительства
С 1967
Минск
Смерть
2011
Минск
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