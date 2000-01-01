Конобеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конобеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Конобеев Иван

Мать: Конобеева Неизвестно

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Иустиния

Мать ребёнка: Конобеева Евдокия

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Конобеева Евдокия

Рождение ребёнка
1815

Сын: Конобеев Петр

Мать ребёнка: Конобеева Евдокия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Конобеев Игнатий

Мать ребёнка: Конобеева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конобеева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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