Конобеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Конобеев Иван
Мать: Конобеева Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Иустиния
Мать ребёнка: Конобеева Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Конобеева Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Конобеев Петр
Мать ребёнка: Конобеева Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Конобеев Игнатий
Мать ребёнка: Конобеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конобеева Евдокия
Смерть
Неизвестно