Холева (Zieg) Ninna (Нина) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Отец: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)
Мать: Цих Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.01.1961
Дочь: Лагутина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1963
Дочь: Денисова Альбина Александровна
Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1968
Сын: Холев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно