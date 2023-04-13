Холева (Zieg) Ninna (Нина) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холева (Zieg) Ninna (Нина) Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)

Мать: Цих Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1961

Дочь: Лагутина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1963

Дочь: Денисова Альбина Александровна

Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1968

Сын: Холев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Холев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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