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Сорокина Мария
Сорокина Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 14.04.2005
Пол
Женский
Отец
Сорокин Роман Игоревич
1980 г.р.
Мать
Сорокина Екатерина Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.04.2005
Отец:
Сорокин Роман Игоревич
Мать:
Сорокина Екатерина Викторовна
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