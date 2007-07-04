(Винберг) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1939
Дата смерти04.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: Винберг Лейзер
Мать: Муза
Бракосочетание
27.05.1967
Муж: Беэр Сергей
Рождение ребёнка
06.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беэр Сергей
Рождение ребёнка
04.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беэр Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.2007
Причина смерти: рак 4-й степени | похоронена на Хованском кладбище Москвы, рядом с матерью