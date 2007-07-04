(Винберг) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Винберг) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

04.07.2007

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: Винберг Лейзер

Мать: Муза

Бракосочетание
27.05.1967

Муж: Беэр Сергей

Рождение ребёнка
06.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беэр Сергей

Рождение ребёнка
04.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беэр Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
биолог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.2007
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак 4-й степени | похоронена на Хованском кладбище Москвы, рядом с матерью
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