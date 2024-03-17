Ишутченко Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутченко Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Около 1892 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутченко Анна Карповна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ишутченко Макар Антонович

Мать ребёнка: Ишутченко Анна Карповна

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