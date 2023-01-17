Артёмова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Артёмов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Артёмов Семен Андриянович
Холмы, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
До 1910
Подкорье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Артёмов Семен Андриянович
Смерть
После 1910