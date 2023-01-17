Артёмова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Артёмов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Артёмов Семен Андриянович

Холмы, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
До 1910

Муж: Артёмов Семен Андриянович

Подкорье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Артёмов Семен Андриянович

Смерть
После 1910
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