Достовалова (Комарова) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1956
Рождение ребёнка
13.07.1985
Сын: Достовалов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1987
Сын: Достовалов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1988
Сын: Достовалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно