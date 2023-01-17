Достовалова (Комарова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Достовалова (Комарова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1956

Отец: Комаров Алексей Иванович

Мать: Комарова Агафья Нестеровна

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.07.1985

Сын: Достовалов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1987

Сын: Достовалов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1988

Сын: Достовалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Достовалов Сергей Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Достовалов Сергей Николаевич

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