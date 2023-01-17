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Берестенникова Елена Николаевна

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

04.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1985

Отец: Берестенников Николай Романович

Мать: Берестенникова Галина Степановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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