Балабаев Григорий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Балабаев Евдоким
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Кулак
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Балабаев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Балабаева Пелагея Климовна
Рождение ребёнка
16.03.1928
Сын: Балабаев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Балабаева Пелагея Климовна
Смерть
07.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно