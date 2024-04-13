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Балабаев Григорий Евдокимович

Место рождения

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Балабаев Евдоким

Мать: ?

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кулак
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Балабаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Балабаева Пелагея Климовна

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1928

Сын: Балабаев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Балабаева Пелагея Климовна

Смерть
07.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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