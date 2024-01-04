Носова (Иванова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980
Рождение ребёнка
13.05.2000
Дочь: Сергеева Евгения Александровна
Рождение ребёнка
13.05.2000
Дочь: Сергеева Евгения Александровна
Рождение ребёнка
24.10.2001
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.02.2004
Рождение ребёнка
02.02.2004
Бракосочетание
Неизвестно