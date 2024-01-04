Носова (Иванова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Иванова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980

Отец: Иванов Владимир Анатольевич

Мать: Иванова Галина Петровна

Рождение ребёнка
13.05.2000

Дочь: Сергеева Евгения Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.05.2000

Дочь: Сергеева Евгения Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.10.2001

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Муратов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Муратов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Сергей Михайлович

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