(Давыдкина) Феодора Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдкина) Феодора Спиридоновна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.?.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1880 ст.

Отец: Давыдкин Спиридон Михайлович

Мать: Давыдкина Агафья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
11.?.1880 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: того же Сельца ... солдат Никита Тихонов Шавырин и крестьянина Додона? Агапова жена Матрона Иванова
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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