(Давыдкина) Феодора Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения10.?.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1880 ст.
Крещение
11.?.1880 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
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Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно