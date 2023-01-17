Шершин Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1972
Отец: Ширшин Александр Павлович
Мать: Шершина Нина
Рождение ребёнка
30.01.1989
Дочь: Таранова Кристина Валерьевна
Мать ребёнка: Шершина Галина
Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1990
Дочь: Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Шершина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шершина Галина