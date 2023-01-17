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Шершин Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1972

Отец: Ширшин Александр Павлович

Мать: Шершина Нина

Рождение ребёнка
30.01.1989

Дочь: Таранова Кристина Валерьевна

Мать ребёнка: Шершина Галина

Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1990

Дочь: Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Шершина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шершина Галина

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