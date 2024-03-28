(Кудинова) Мелания Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудинова) Мелания Евстафьевна

Место рождения

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Петр Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Буянова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Буянов Иван Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Буянова) Гликерия Егоровна

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
Около 07.12.1892

Сын: Буянов Даниил Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Буянов Антон Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Буянов Александр Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Буянов Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

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