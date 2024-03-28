(Кудинова) Мелания Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Петр Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Буянова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Буянов Иван Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Буянова) Гликерия Егоровна
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
Около 07.12.1892
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буянов Александр Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1901
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович