Семяшкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семяшкин Акакий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семяшкин Андрей Акакьевич
Отец ребёнка: Семяшкин Акакий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Семяшкин Акакий
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Семяшкин Николай Акакьевич
Отец ребёнка: Семяшкин Акакий
Кедвавом, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Семяшкин Акакий
Рождение ребёнка
06.05.1909
Отец ребёнка: Семяшкин Акакий
Смерть
Неизвестно