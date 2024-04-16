Семяшкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семяшкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семяшкин Акакий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семяшкин Андрей Акакьевич

Отец ребёнка: Семяшкин Акакий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Семяшкин Иван Акакьевич

Отец ребёнка: Семяшкин Акакий

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Семяшкин Николай Акакьевич

Отец ребёнка: Семяшкин Акакий

Кедвавом, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
1908

Сын: Семяшкин Федор Акакьевич

Отец ребёнка: Семяшкин Акакий

Рождение ребёнка
06.05.1909

Сын: Семяшкин Егор Акакьевич

Отец ребёнка: Семяшкин Акакий

Смерть
Неизвестно

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