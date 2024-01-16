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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1670
Отец ребёнка: Колосов Матвей Федоров
д. Минина Гора Ентальской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
До 1670
Отец ребёнка: Колосов Матвей Федоров
д. Минина Гора Ентальской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1675
Сын: Колосов Иван Матвеев
Отец ребёнка: Колосов Матвей Федоров
д. Минина Гора Ентальской волости Никольского уезда