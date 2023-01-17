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Есипов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд

Дата рождения

08.03.1862 ст.

Дата смерти

13.10.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1862 ст.

Отец: Есипов Сергей Васильевич

Мать: Есипова Ольга Степановна

Астафьево, Тирибревская волость, Александровский уезд
Крещение
09.03.1862 ст.
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Александровский исправник ротмистр Николай Александрович Ртищев и майорша Ольга Васильевна Писемская
Образование
С 1872 по 1882
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Окончил Ярославскую мужскую гимназию
Образование
С 1882 по 1887 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Учеба в Императорском Московском Университете на врачебном факультете
Образование
28.05.1886
Москва, город федерального значения Москва
утвержден в звании акушера как член врачебной управы
Образование
30.05.1887 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Окончил курс учения в Императорском Московском Университете по медицинскому факультету со степенью лекаря. Утвержден в звании Уездного врача
Бракосочетание
09.09.1887 ст.

Жена: Есипова Евгения Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Образование
1887
Утвержден в звании лекаря
Работа или профессия
С 18.03.1888 ст.
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Земским врачом Варнавинского уезда с присвоением Государственной службы по чинопроизводству
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Сын: Есипов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Евгения Александровна

Работа или профессия
С 1890 по 1892
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Земский врач
Работа или профессия
С 07.02.1892 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Перемещен на должность Городового врача в городе Юрьев
Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Сын: Есипов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Евгения Александровна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1893 по 1894
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Городской врач
Работа или профессия
С 28.02.1894 ст.
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Перемещен на должность Зубовского Городового врача
Работа или профессия
С 25.03.1894 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
перемещен на должность Вышневолоцкого городового врача
Работа или профессия
С 1895 по 1896
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Городской врач
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Дочь: Сытина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Есипова Евгения Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
1897
Москва, город федерального значения Москва
Вольнопрактикующий. В этот период проходил обучение в хирургической клинике Левшина, Москва.
Работа или профессия
С 1898 по 1914
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Уездный врач
Работа или профессия
С 1914 по 1915
Старший врач Симбирского госпиталя Красного Креста
Смерть
13.10.1915 ст.
Киев, Киевский уезд
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