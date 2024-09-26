Смирнова (Рогаль) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Рогаль) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Рогаль Николай Адольфович

Мать: Рогаль Надежда Васильевна

Место жительства
С 1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1941 год подтвержденное место жительства Озерки ул. Кольцова (бывш. Георгиевская) д. 11 кв. 2
Бракосочетание
29.12.1929

Муж: Смирнов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1930

Дочь: Смирнова Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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