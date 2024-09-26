Смирнова (Рогаль) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Место жительства
С 1929
1941 год подтвержденное место жительства Озерки ул. Кольцова (бывш. Георгиевская) д. 11 кв. 2
Бракосочетание
29.12.1929
Рождение ребёнка
25.10.1930
Дочь: Смирнова Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно