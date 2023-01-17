Григоренко (Голикова) Арина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1912
Дата смерти23.08.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912
Рождение ребёнка
24.10.1937
Дочь: Григоренко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Григоренко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Нестеренко (стрельцова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
грузчица нефтепромыслов
Место жительства
Неизвестно
Избербаш, город Избербаш, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григоренко Нина Михайловна
Отец ребёнка: Григоренко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Михайлович
Смерть
23.08.1957