Григоренко (Голикова) Арина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Голикова) Арина Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1912

Дата смерти

23.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912

Отец: Голиков Родион Никифорович

Мать: Голикова Степанида Митрофановна

Рождение ребёнка
24.10.1937

Дочь: Григоренко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Григоренко Михаил Федорович

Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Нестеренко (стрельцова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
грузчица нефтепромыслов
Место жительства
Неизвестно
Избербаш, город Избербаш, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григоренко Нина Михайловна

Отец ребёнка: Григоренко Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Михайлович

Смерть
23.08.1957
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