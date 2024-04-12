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Козырева Любовь Матвеева

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.09.1854

Дата смерти

05.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854

Отец: Матвей Иванович

Мать: Федора Исаева

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Козырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Козырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козырев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гончарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.12.1910
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда
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