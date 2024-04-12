Козырева Любовь Матвеева
Место рождения
Дата рождения09.09.1854
Дата смерти05.12.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854
Отец: Матвей Иванович
Мать: Федора Исаева
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
1878
Сын: Козырев Александр Иванович
Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гончарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1910
Причина смерти: простуда