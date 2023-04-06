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Крайников Дмитрий Савельевич

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Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крайников Савелий Васильевич

Мать: Крайникова Ирина Марковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Ранение
12.03.1916
Блажишки, Подберезская волость, Виленский уезд
Военная служба
1916
Блажейишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Участник первой мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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