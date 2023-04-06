Крайников Дмитрий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ранение
12.03.1916
Блажишки, Подберезская волость, Виленский уезд
Военная служба
1916
Блажейишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Участник первой мировой войны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно